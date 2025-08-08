Резко поворачивают и атакуют: модернизированные "Шахеды" несут угрозу украинским бойцам

Атака "Шахедов" / © ТСН

Модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на украинских военных, которые пытаются противодействовать вражеским дронам.

Издание отмечает, что новые российские дроны оснащены камерами и модулями искусственного интеллекта, которые могут самостоятельно анализировать тепловую, радиолокационную и визуальную информацию в режиме реального времени.

Кроме того, они имеют системы радиоуправления, которые позволяют управлять ими с территории России.

«Их камеры позволяют им увидеть нас, прежде чем мы их заметим, и они резко поворачивают и улетают в другом направлении. Их стало гораздо труднее сбить», — сказал Николай, член мобильного подразделения противовоздушной обороны 59-й отдельной штурмовой бригады Украины, который несет службу в Днепропетровской области.

Еще один украинский боец из этого подразделения добавил, что были случаи, когда беспилотники меняли курс и атаковали мобильные группы ПВО.

Ранее в Нацполиции сообщили, что на Сумщине зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Украину 108 средствами воздушного нападения. Оккупанты запустили Shahed, беспилотники-имитаторы и восемь скоростных (реактивных) БпЛА.