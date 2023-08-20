Резников анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн": о каком вооружении будут говорить

Резников объяснил, о каком вооружении пойдет речь на новом заседании.
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Состоится оно в сентябре 2023 года.
Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале Андрианы Кучер.
Министр подчеркнул, что заседания в формате "Рамштайн" для Украины остаются важными, поскольку там обсуждаются вопросы вооружения.
В сентябре речь пойдет об усилении украинской системы ПВО, подчеркнул Резников.
"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – пояснил Алексей Резников.
Напомним, в июле состоялось 14 заседаний в формате "Рамштайн". Тогда речь шла о поставках оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины.
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