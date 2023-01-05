Резников четко перечислил вооружение и технику, которая нужна Украине для победы в войне

В Министерстве обороны рассказали, какое вооружение и техника от западных партнеров поможет выиграть войну, развязанную Российской Федерацией.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью в эфире общенационального телемарафона.

"Я бы добрал ракеты ATACMS для поражения на 300 км, используя те же HIMARS и MLRS. Я бы хорошо обрел системы ПВО, потому что это приоритет №1 в защите украинского неба. Одной установки Patriot недостаточно, или NASAMAS, или IRIS-T. Я бы добрал много ракет для этих систем. Я бы обновил даже наши советские системы. Конечно, я бы добрал бронетехники — и танков, и бронетранспортеров. Они нам также нужны для того, чтобы делать резервные подразделения, чтобы давать ребятам на передовой отдохнуть. Танки и самолеты", – рассказал он.

Мощная военная помощь Украине от западных партнеров

Напомним, что Франция передаст Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC. А президент США Джо Байден рассматривает возможность передачи Украине БМП Bradley.

Позже стало известно, что Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, Берлин намерен отправить Украине БМП Marder.

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