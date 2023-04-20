Резников накануне "Рамштайна" напомнил о современных истребителях: "Я видел, как невозможное становится возможным"

По его словам, приоритет – защита украинского неба.
Министр обороны Украины Алексей Резников накануне очередного "Рамштайна" напомнил украинским союзникам о необходимости современных истребителей. Ведь главный приоритет Украины – это быстрое создание многоуровневой противовоздушной обороны.
Об этом глава министерства написал в своем Twitter.
По его словам, полученные системы ПВО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а также истребители МиГ-29 помогут Украине в защите неба. Впрочем, это не последние шаги по созданию надежной ПВО.
"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители типа НАТО. Мы часто слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное становится возможным", — подчеркнул Резников.
Он поблагодарил союзников за помощь, позволившую украинцам зимой сохранить свет и тепло в домах.
Напомним, 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии состоится 11 заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн". Он объединяет более 50 стран. Возглавит личную встречу Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны США Ллойд Остин.