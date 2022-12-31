Резников написал письмо Санте: что попросил министр обороны (видео)

В ролике, снятом в кабинете главы оборонного ведомства, акцентировалось на макете боевого самолета, стоявшего у него на столе.

В субботу, 31 декабря, Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором глава ведомства Алексей Резников пишет письмо Санта-Клаусу в надежде получить больше "важных подарков" для Украины в следующем году для противостояния российской агрессии.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Минобороны.

Министр обороны в своем праздничном письме Санте подчеркнул, что "подарки" в виде современного западного вооружения будут очень кстати и своевременны.

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"Я надеюсь, что мы снова получим от тебя больше важных подарков. Я даже не буду писать наш вишлист — ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде нуждаемся. Я не прошу это для себя, но ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год способом задуманным тобой”, — озвучили просьбу Резникова к Санте в комментарии к видео.

В ролике были использованы кадры с западным вооружением. Особый акцент сделан на макете боевого самолета, стоявшего на столе министра обороны.

Напомним, 31 декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов намекнул, что в грядущем 2023 году опасаться атаки с воздуха придется также жителям российской столицы Москвы.

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