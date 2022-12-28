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Резников назвал количество похищенных оккупантами украинских детей

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
75
Время на прочтение
1 мин
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Резников назвал количество похищенных оккупантами украинских детей

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Министр обороны заявил о нарушении Россией Женевской конвенции в ходе депортации несовершеннолетних.

Россияне вывезли с оккупированных территорий Украины более 13 тысяч украинских детей.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертая Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

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Дата публикации
Просмотры
75
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