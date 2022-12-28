Резников назвал количество похищенных оккупантами украинских детей

Министр обороны заявил о нарушении Россией Женевской конвенции в ходе депортации несовершеннолетних.

Россияне вывезли с оккупированных территорий Украины более 13 тысяч украинских детей.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертая Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей русскими", — подчеркнул он.

Russia deported более 13,000 детей

4th Geneva Конвенция путешествий для размещения путешествия по contact & meeting of family members

Однако результат "русского мира" является разным — к миллионам россиян россиян и сделать свои дети.

8/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

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