Резников назвал контрнаступление "подготовительной операцией": что будет дальше на фронте

Резников уверен, что как только контрнаступление полностью заработает, оно будет успешным

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал долгожданное контрнаступление ВСУ, которое стартовало в начале июня, не главным ударом, а "своего рода подготовительной операцией".

Об этом глава Минобороны заявил в интервью Fox News.

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Резников описал нынешние действия ВСУ как "своего рода предварительную операцию", признавая, что россияне создали "очень сильные линии обороны". Когда журналисты спросили его, это главный штурм украинских военных, "молниеносная война", он заявил, что нет.

В то же время Резников уверен, что как только контрнаступление полностью заработает, оно будет успешным, и Украина станет еще "на один шаг ближе к победе".

Министр пояснил, что первые ожидания от контрнаступления были переоценены. По его словам, Украина очень осторожна, и не хочет лишний раз подвергать опасности своих бойцов.

"Мы пытаемся спасти им жизнь", – сказал Резников. Он назвал подход России к использованию своих войск "мясорубкой".

В этом контрнаступлении министр обещает использовать западную технику, например, американские боевые машины Bradley и немецкие танки Leopard.

Ядерный шантаж РФ

Относительно ядерных угроз Путина Резников заявил, что считает это блефом. "Лично для меня это звучит как блеф. Я думаю, что у цивилизованного мира есть аргументы против этого, чтобы убедить его", – считает глава Минобороны.

Переговоры с Россией

Госсекретарь Блинкен недавно отметил, что успехи в контрнаступлении могут поставить Киев в лучшую переговорную позицию с Москвой. Резников твердо заявил, что с Россией не будет переговоров, пока не будут восстановлены границы Украины в 1991 году.

"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование (с Россией), когда они уйдут с нашей земли", – подытожил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ.

Напомним, в издании The Economist проанализировали украинское контрнаступление и дали свой прогноз.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя ход контрнаступления, признал, что "ситуация очень сложная".

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