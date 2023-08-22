Резников назвал минимальные сроки обучения на F-16 украинских пилотов

Украина получит американские истребители F-16, по меньшей мере, за шесть-семь месяцев — после того, как закончатся обучение не только пилотов, но и инженеров и техников.

Об этом он сообщил министр обороны Алексей Резников во время общения с журналистами, сообщает канал "Мы-Украина".

Глава Минобороны отмечает, что сам самолет F16 — это лишь платформа. Именно поэтому не стоит забывать о ракетах и снарядах, которые будет применять этот истребитель, а также о подготовке инфраструктуры для обслуживания, а также инженеров.

"Нужно говорить о подготовке инфраструктуры для того, чтобы мы могли обслуживать и они (F-16 – Ред.) могли выполнять боевые задания. А это означает подготовку не только пилотов, а инженеров, техников. Это серьезный комплекс задач. Несколько сотен людей мы должны научить для первых "птичек" в украинском небе.Поэтому объективно, без завышенных ожиданий — это шесть-семь месяцев — минимальный срок, который надо сознательно оценивать.Не разочаруйтесь, если может быть дольше. а вот техники, инженеры — мы пока не знаем. Очень сложные системы обслуживания, ремонта", — подчеркнул Резников.

По его словам, украинские воины освоили систему противоракетной обороны за десять недель – вместо десяти месяцев, а артиллерию калибра 155 мм – за три недели, а не за три месяца.

"Поэтому я убежден, что F-16 в украинском небе будут увольнять украинские территории", — заявил глава Министерства.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина нуждается в 128 многоцелевых истребителях западного производства для получения преимущества в воздушном пространстве во время войны с Россией.

Читайте также: