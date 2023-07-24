Резников назвал причины, почему украинское контрнаступление "отстает от графика"

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

Об этом он сказал в интервью СNN.

Алексей Резинков отметил, что он считает ошибочным мнение о том, что контрнаступление должно быть быстрым. Он признал, что украинское наступление "отстает от графика", но все идет по плану.

Среди причин, почему наступление ВСУ замедлилось, он назвал боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра", — сказал министр обороны.

Алексей Резников также отметил, что на юге наступление замедлилось из-за плотных минных полей.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — сказал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает, что к лету 2024 года закончится война и наше государство сможет присоединиться к НАТО.

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