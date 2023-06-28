Резников назвал важный аргумент по приглашению Украины в НАТО

Украину можно пригласить в НАТО, в частности, потому, что украинские военные единственные в мире, у которых есть боевой опыт в сдерживании российской армии.

Об этом в интервью Financial Times рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, украинские военные первыми в мире начали уничтожать российских окупантов западным оружием.

"Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала избивать их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?", — отметил Резников.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две установки NASAMS.

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