Резников назвал важный аргумент по приглашению Украины в НАТО

Министр обороны отметил, что Украина уничтожает россиян натовским оружием.
Украину можно пригласить в НАТО, в частности, потому, что украинские военные единственные в мире, у которых есть боевой опыт в сдерживании российской армии.
Об этом в интервью Financial Times рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, украинские военные первыми в мире начали уничтожать российских окупантов западным оружием.
"Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала избивать их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?", — отметил Резников.
Напомним, что Литва приобрела для Украины две установки NASAMS.
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