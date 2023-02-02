Резников назвал вероятную дату нового наступления России: "Украине нужно больше оружия"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может попытаться пойти в новое наступление на Украину около 24 февраля. Он призвал страны НАТО предоставить Украине большее вооружение.

"Мы не можем терять инициативу… Думаем, что, учитывая, что они живут символизмом, они могут что-то попробовать около 24 февраля", — сказал Резников в интервью французскому каналу BFMTV.

Министр обороны предположил, что направлениями нового наступления возможно станут юг и восток. Резников отметил, что Украина не недооценивает своего врага, поскольку Россия, возможно, мобилизовала около полумиллиона граждан.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это гораздо больше... Мы говорим нашим партнерам, что мы тоже должны быть готовы как можно быстрее. Поэтому нужно оружие для сдерживания врага, ведь все на войне решает инициатива", – сказал он.

Резников также отметил необходимость быстрого оснащения Украины "воздушными средствами" и призвал начать обучение украинских пилотов на самолетах, которые, вероятно, будут поставлять страны-союзницы.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны считают российское наступление неизбежным. Вероятно, враг готовится к активизации на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Произойти это может в ближайшие месяцы.

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