Резников – о перспективах закрытия Западом неба над Украиной: "Очень амбициозно смотрят на эту задачу"

Впрочем, Воздушные силы не получат все системы и вооружения сразу, потому что для этого нужно время.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что новые террористические атаки России стали катализатором для Запада. Партнеры настолько поражены недавними ударами оккупантов по Украине, что они как можно быстрее хотят помочь закрыть украинское небо.

Об этом он сказал в эфире совместного телемарафона.

Также читайте Кулеба призвал создать Спецтрибунал за преступление агрессии РФ по отношению к Украине: Мы рассчитываем на поддержку ЕС

Он подчеркнул, что партнеры Украины даже не обсуждают вопрос "усталости от войны". Резников отметил, что Воздушные силы не получат все системы и вооружения сразу, потому что для этого нужно время.

"Наши враги приступили к новой тактике террора, используя крылатые и баллистические ракеты, а также дроны, особенно иранского производства, против гражданских объектов. И это поразило наших партнеров. Напротив, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба. Но сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу – помочь закрыть украинское небо ”, – сказал министр.

Напомним, ранее Алексей Резников порадовался хорошим прогнозом и заявил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону. По его словам, уже на сегодняшний день Воздушные силы сбивают примерно 60% враждебных целей.

Какие последствия будет иметь подрыв дамбы на Каховской ГЭС и куда пойдет вода - ответ гидрогеолога