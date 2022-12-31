Резников обратился к россиянам из-за возможной новой волны мобилизации

Глава Минобороны предупредил, что у россиян есть примерно неделя

Руководство РФ в первых числах 2023 планирует начать новую волну массовой мобилизации и ввести военное положение в стране, чтобы закрыть границы для мужчин.

Об этом заявил в видеообращении сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", – отметил Резников.

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Он заявил, что после введения военного положения в Кремле планируют начать новую массовую волну мобилизации. В Беларуси режим самопровозглашенного Лукашенко также закроет границы для мужчин призывного возраста.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы ", – добавил министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергей Шойгу, РФ готовит новую волну мобилизации. Ее могут начать уже 5 января.

Кроме того, мы ранее информировали, что Алексей Резников заявлял, что нанесенные российской армии потери во время агрессии в Украине позволят ей восстановиться не раньше, чем через 5 лет.

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