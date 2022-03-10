Резников обратился к военнообязанным: "Никто неподготовленных не будет отправлять на фронт"

Уважаемые украинцы! Наше сопротивление российской интервенции длится уже две недели. Никто в мире не верил, что мы устоим. Тем более что мы продержимся так долго. А мы не просто держимся. Мы уже переходим к контратакам. Планы врага сломаны. Весь мир это видит и пытается постичь перемены. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Всем участникам народного сопротивления. Медикам, спасателям, волонтерам. Итого – мы сила, которую не преодолеть. Хочу поговорить с вами о том, что происходит сейчас и как победить в этой войне. Первый. Понеся сокрушительные потери, русские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и увлекают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибли в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных. Мы отомстим за каждого украинца. Каждый русский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институтам. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, которые они принесли Украине и миру. Сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сберечь жизнь наших людей. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города Сумской, Харьковской, некоторые пригороды Киева. Также доставка гуманитарных грузов. Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово. Второе. Мы круглые сутки работаем над усилением нашей армии. Я не буду комментировать поставки оружия. Могу сказать, что в Украину двигаются десятки тысяч шлемов и бронежилетов, медикаменты, другие важные вещи. Я на постоянном контакте с командованием Вооруженных Сил. В нашей армии достаточно топлива. Но мы все равно формируем дополнительные резервы, укрепляемся по всем возможным направлениям. Размещаем дополнительные заказы у наших производителей. Третье. Я уже говорил, что более 100 тыс. украинцев вступило в ряды терробороны. Более 200 тысяч наших граждан вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну. Кроме этого есть иностранные добровольцы, готовые воевать с русским нацизмом. Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, идет мобилизация. Командование вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки. Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Напротив. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством. В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности, и могли планировать. Четвертый. Что касается экономики. Война оказывает существенное влияние на состояние страны. В этом году мы гораздо меньше произведем и соберем меньший урожай. Потому что нужно не только освободить наши поля от врага, нужно их разминировать. Это время. Мы победим Россию только если экономика будет работать и будет создавать соответствующие возможности для обороны. Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное. Но к победе мы должны запустить работу всего, что можно. В Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать для оборонной сферы. Также часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия. Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу. Государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям. Будут действовать программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности старайтесь не выпасть из экономических процессов. Мы понимаем, что многим сейчас очень сложно. Поэтому просим делать то, что в ваших силах. Сейчас особый упор делается на обеспечение логистики. Движения не только военных грузов, но и гуманитарной помощи и обычных товаров. Страна не должна останавливаться там, где есть возможность. Пятый. Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия проделывает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян. Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда в России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось. Мы должны быть готовы. Мы не должны выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустите сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет никакого шанса одолеть нас. Я не хочу приводить опыт других стран, выстоявших в подобных условиях. Мы знаем разные примеры. Но нам всем нужно привыкать, что теперь мы сами – пример и образец. Для Европы. Для мира. И пример очень достойный! Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе. Слава Украине! Резников Алексей