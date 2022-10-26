Резников объяснил, почему Украине именно сейчас необходима израильская система "Железный купол"

Алексей Резников отметил необходимость создания целостной оборонной системы, которая полностью закрыла бы украинское небо и сбивала вражеские дроны.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что именно сейчас Украина нуждается в израильской системе "Железный купол", поскольку Россия продолжает свой террор и ежедневно атакует объекты критической инфраструктуры.

Об этом Резников рассказал в интервью Fox News.

"Существует много споров о том, подходит ли Украине "Железный купол" или нет. Однако в одном можно быть уверенным на 100 процентов — установление такой или аналогичной системы противовоздушной обороны спасло бы жизнь многим людям и защитило бы большое количество инфраструктурных объектов", – отметил он.

Министр обороны также подчеркнул, что "Железный купол" помог бы эффективно противодействовать дронам-камикадзе иранского производства.

"В перспективе дроны-камикадзе могут применяться против Израиля и других стран Европы — нужно не дать стране-террористке такой возможности и продемонстрировать, что ПВО могут сбивать все без исключения вражеские беспилотники", — подчеркнул министр.

Как Израиль помогает Украине

Израиль все еще удерживается от военной помощи Украине. Киев просил Израиль о предоставлении систем противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине.

Однако, по данным издания The New York Times, Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами – предоставляя базовые данные разведки.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц и лидер оппозиции Беньямин Нетаньяху выразили нежелание менять политику по военной помощи Украине.

После разговора министров обороны Украины и Израиля стало известно, что Израиль снова отказался предоставлять вооружение Украине.

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