Резников оценил шансы России захватить Одессу: сценарии с моря и на суше

Министр напомнил, что страна-агрессор потеряла доминирование в Черном море после затопления крейсера "Москва".

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что российские войска не смогут захватить Одессу ни с моря, ни на суше.

Об этом Резников рассказал на брифинге 9 февраля.

Глава Минобороны отметил, что Россия потеряла доминирование в Черном море, необходимое для захвата Одессы.

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"Для того чтобы захватить Одессу, им нужно доминировать в Черном море, а мы лишили их такой возможности. После применения наших украинских "Нептунов" крейсер "Москва" пошел по известному всем адресу. Подойти с моря к Одессе не вижу ни одного шанса", – объяснил Резников.

Чтобы зайти в Одессу по суше, по словам министра, врагу нужно перейти реку Днепр, а также пройти Херсон и Николаев. Оккупанты уже делали такую попытку, но она не увенчалась успехом.

"Благодаря мужеству и обороне николаевцев в прошлый раз им (россиянам – ред.) это не удалось. В Херсоне их уже нет. Естественной защитой остается река Днепр с разрушенными мостами и переправой", – сказал Резников.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко заверил, что у оккупантов нет шансов высадить десант ни в Одессе, ни в области. Среди причин – недостаточный потенциал флота, наличие у Украины комплексов "Нептун" и "Гарпун", а также невозможность авиа-поддержки десанта.

8 февраля член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщил об угрозе большого наступления РФ на Восточном и Южном направлениях. По другим направлениям такая угроза отсутствует.

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