Резников оценил, угрожает ли утечка данных США Украине: "Смесь правды и лжи"

Резников также опроверг информацию о пребывании войск НАТО в Украине.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что утечка данных Пентагона вряд ли повлияет на стратегию Украины по контрнаступлению. По его мнению, главная цель "слияния" документов — подорвать доверие между союзниками.

Об этом Резников рассказал в интервью испанской газете La Razon.

Он назвал опубликованные в сети документы "смесью правды и лжи".

"Не знаю, кто это сделал, но это выгодно России. Основная цель операции – взорвать доверие между союзниками. Они используют, например, фальшивые данные о потерях и намекают, что Вашингтон не доверяет нашим контрнаступательным возможностям", — подчеркнул министр.

Резников также опроверг информацию о пребывании войск НАТО в Украине. Он пояснил, что в Украине могут находиться военные атташе стран альянса. Однако они находятся в своих посольствах в Киеве, а не на поле боя.

Добавим, министр обороны Алексей Резников рассказал, что во время поездки в Минск на переговоры с россиянами в первые дни войны украинская делегация не была уверена, что вернется домой.

Более того, Резников сделал заявление по поводу потерь украинских военных на войне.

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