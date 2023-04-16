Резников оценил возможность применения Россией ядерного оружия в войне

Украинский министр обороны сомневается, что Кремль переступит последнюю "красную линию".
В войне против Украины российская армия разрушает гражданскую инфраструктуру, обращается с мирными жителями, как с врагами, и использует ракеты, падающие на соседние страны. Но на применение ядерного оружия Москва вряд ли отважится по нескольким причинам.
Так ответил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанскому изданию La Razon на вопрос, существует ли страх ядерного удара.
“Я считаю, что ядерная угроза – это блеф. С технической точки зрения последний раз испытание ядерного оружия было проведено в Казахстане в 1998 году. Повторяю: 1998 год. Каково состояние этого атомного арсенала?" — заявил украинский министр, выразив сомнение в технической способности РФ осуществить такую угрозу.
Кроме того, он отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия от нее отвернутся даже те крупные страны, которые до сих пор поддерживают с ней отношения.
"Китай и Индия направили Кремлю четкое предостережение против использования ядерного оружия. Это последняя красная линия в мире. И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?” – подчеркнул Резников.
Напомним, ранее экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал условие, при котором президент государства-агрессора Владимир Путин может решиться на применение ядерного оружия.
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