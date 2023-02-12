Резников оценил возможности РФ атаковать Одессу с моря в случае нового наступления

Украинские воины лишили российских оккупантов доминирования в Черном море. По состоянию на сегодняшний день подойти с моря к Одессе у россиян нет никакого шанса.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Одессе, сообщает ВМС ВСУ.

"Для того чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса", — ответил на вопрос о потенциальных рисках для южных регионов Украины от возможного масштабного контрнаступления РФ Резников.

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По его словам, подойти по суше в оккупантов не получилось еще в прошлый раз, а благодаря защитникам Украины россияне отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

В то же время на левобережных территориях юга Украины ситуация более напряженная.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", — добавил глава Минобороны.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала заявления российских пропагандистов, угрожающих захватить всю югу территорию, а затем будет "битва за Одессу". По ее словам, в возможность захвата Одессы и юга россиянами уже не верят даже самые пристрастные адепты "русского мира".

Как заявлял военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в оккупантров нет шансов высадить десант ни в Одессе, ни в области. Среди причин – недостаточный потенциал флота, наличие у Украины комплексов "Нептун" и "Гарпун", а также невозможность авиаподдержки десанта.

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