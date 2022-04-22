Резников отметил государственными наградами военных, которые освобождали Киевскую область от оккупантов (видео)

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил государственными наградами военнослужащих, которые освобождали Киевскую область от российских оккупантов.

С воинами глава Минобороны встретился в до основания разрушенном захватчиками Мощуне Киевской области. Резников напомнил, что Мощун был в перечне населенных пунктов, которые армия РФ обязательно должна была взять, чтобы выйти на Киев.

Об этом сообщил руководитель Минобороны на своей странице в Facebook.

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"Сегодня имел в честь отметить наших Героев, которые также освобождали Киевщину от московитского нашествия. Которые продолжают защищать нашу землю, нашу Украину. Благодаря нашим воинам, благодаря мужественным жителям села, они потерпели поражение. Убийцы и мародеры не смогли удержать Мощун, не смогли продвинуться дальше. Понеся тяжелые потери, оккупанты были вынуждены бежать в Беларусь", — написал Резников.

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия

Глава Министерства обороны предложил сменить звание "Город-герой" на — "Город героев".

"Вы знаете, я хотел бы сделать очень важный акцент: самые главные для нас — наши люди. И военные, и гражданские! Поэтому сегодня мы изменим некоторые парадигмы и вместо устаревшего "Город-Герой" я бы очень хотел, чтобы все говорили "Город" ГЕРОЕВ". Ведь именно люди являются самым ценным сокровищем современной европейской Украины!" — отметил глава МО.

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