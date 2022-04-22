Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Резников отметил государственными наградами военных, которые освобождали Киевскую область от оккупантов (видео)

Дата публикации
Просмотры
1082
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Резников отметил государственными наградами военных, которые освобождали Киевскую область от оккупантов (видео)

ФОТО: Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил государственными наградами военнослужащих, которые освобождали Киевскую область от российских оккупантов.

С воинами глава Минобороны встретился в до основания разрушенном захватчиками Мощуне Киевской области. Резников напомнил, что Мощун был в перечне населенных пунктов, которые армия РФ обязательно должна была взять, чтобы выйти на Киев.

Об этом сообщил руководитель Минобороны на своей странице в Facebook.

"Сегодня имел в честь отметить наших Героев, которые также освобождали Киевщину от московитского нашествия. Которые продолжают защищать нашу землю, нашу Украину. Благодаря нашим воинам, благодаря мужественным жителям села, они потерпели поражение. Убийцы и мародеры не смогли удержать Мощун, не смогли продвинуться дальше. Понеся тяжелые потери, оккупанты были вынуждены бежать в Беларусь", — написал Резников.

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия

Глава Министерства обороны предложил сменить звание "Город-герой" на — "Город героев".

"Вы знаете, я хотел бы сделать очень важный акцент: самые главные для нас — наши люди. И военные, и гражданские! Поэтому сегодня мы изменим некоторые парадигмы и вместо устаревшего "Город-Герой" я бы очень хотел, чтобы все говорили "Город" ГЕРОЕВ". Ведь именно люди являются самым ценным сокровищем современной европейской Украины!" — отметил глава МО.

Читайте также:

Следующая публикация