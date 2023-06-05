Резников ответил, будет ли Украина использовать F-16 во время летнего контрнаступления

Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой, сказал министр обороны.

Во время запланированного на лето контрнаступления Украина не будет использовать современных истребителей F-16. Однако задействует все наземные вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью NHK.

Он объяснил, почему летом не смогут применить F-16:

для подготовки украинских летчиков потребуется время,

Украине придется договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих сложных самолетов.

Он сказал, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Россия заявляет о начале большого контрнаступления ВСУ

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пошли в масштабное контрнаступление. Спикер российского Минобороны Игорь Конашенков придумал, что якобы украинские военные пошли в наступление утром 4 июня по пяти направлениям. В украинском Генштабе не комментировались.

Между тем, украинцев предупреждают, что российские войска активизируют свои информационно-психологические операции (ИПСО) по контрнаступлению ВСУ. У пропагандистов заготовлены старые видео и фото с якобы подбитой украинской техникой и погибшими. Цель – деморализовать украинцев.

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