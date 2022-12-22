Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи: "Это борьба за жизнь"

Министр подчеркнул, что это не рождественские подарки.

Украинский министр обороны Алексей Резников поблагодарил Вашингтон за очередной пакет военной помощи, который будет передан ВСУ.

Сообщение главы Минобороны появилось в его Twitter.

"Очередная американская военная помощь для украинской армии — это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – подчеркнул Резников.

Напомним, 21 декабря Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи. Туда вошел и ЗРК Patriot.

Кроме ЗРК Patriot, Украина получит, в частности, боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, противопехотные боеприпасы Claymore, 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним.

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