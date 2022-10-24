Резников поговорил с министрами Британии, Турции и Франции об обвинении РФ касательно "грязной" бомбы

Алексей Резников подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии.

Министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с британским, турецким и французским коллегами ответил на фейковые обвинения России касательно "грязной бомбы".

Об этом министр обороны написал в Twitter.

"Пообщался с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, министром обороны Британии Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром. Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны РФ. Я ответил на все фейковые обвинения России. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии" — говорится в сообщении.

"Грязная бомба" – очередной фейк от РФ

Российские пропагандисты начали распространять фейк, который якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

Министр обороны РФ Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых – Великобритания, Франция и Турция.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.

Институт изучения войны считает, что заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытается затормозить помощь Украине и запугать Запад.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Россия пытается превентивно обвинить жертву агрессии в своем преступлении.

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