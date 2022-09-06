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Резников поговорил с министром обороны Франции о вооружении для Украины

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Резников поговорил с министром обороны Франции о вооружении для Украины

Фото: Associated Press

Министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор.

Речь шла об усилении обороноспособности украинской армии.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников подчеркнул, что он обсудил со своим французским коллегой предстоящее заседание в формате "Рамштайн".

"У меня состоялся разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили новые шаги по развитию сотрудничества, направленного на усиление возможностей армии Украины. Необходимо создать миссию ООН+ЕС для Запорожской АЭС", — написал министр по итогам переговоров.

Напомним, в Германии 8 сентября пройдет новое заседание в формате "Рамштайн". На нем будут обсуждать войну в Украине и вопросы безопасности.

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