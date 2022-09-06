Резников поговорил с министром обороны Франции о вооружении для Украины

Министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор.
Речь шла об усилении обороноспособности украинской армии.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников подчеркнул, что он обсудил со своим французским коллегой предстоящее заседание в формате "Рамштайн".
"У меня состоялся разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Мы обсудили новые шаги по развитию сотрудничества, направленного на усиление возможностей армии Украины. Необходимо создать миссию ООН+ЕС для Запорожской АЭС", — написал министр по итогам переговоров.
И имел conversation with the Minister of Armed Forces of @SebLecornu. We discussed new steps to foster cooperation aimed at strengthening the capabilities of #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 6, 2022
UN+EU mission for Zaporizhia NPP должна быть установлена.
We also compared notes о главе #Ramstein 5
Напомним, в Германии 8 сентября пройдет новое заседание в формате "Рамштайн". На нем будут обсуждать войну в Украине и вопросы безопасности.
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