Резников показал бронемашины Strykers и Cougars, которые США передали Украине

Strykers & Cougars являются теперь в capable hands of Air Assault Forces.

Нажмите для тестирования. Я смотрел на то, что лучшие vojáci в світі є, щоб зробити великі автомобілі з наших партнерів.

Они будут принимать нас closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4