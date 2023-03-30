Резников показал бронемашины Strykers и Cougars, которые США передали Украине

Резников заявил, что он рад, что самая лучшая техника в мире теперь будет в руках лучших воинов.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников опубликовал видеотест-драйва бронированных машин Strykers и Cougars.
Об этом он сообщил у себя на странице Twitter.
Резников заявил, что он рад, что самая лучшая техника в мире теперь будет в руках лучших воинов.
"Strykers и Cougars теперь в мастерских руках Десантно-штурмовых войск. Взял их на тест-драйв. Рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров", – написал министр.
Он также выразил благодарность Президенту США Джозефу Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и всем американцам.
Strykers & Cougars являются теперь в capable hands of Air Assault Forces.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 30 марта, 2023
Нажмите для тестирования. Я смотрел на то, что лучшие vojáci в світі є, щоб зробити великі автомобілі з наших партнерів.
Они будут принимать нас closer to victory.
Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/xQCcAElvm4
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас происходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину уже поступили танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.
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