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Резников после разговора с главой Пентагона пообещал "еще больше хороших новостей"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1600
Время на прочтение
1 мин
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Резников после разговора с главой Пентагона пообещал "еще больше хороших новостей"

Фото: Getty Images

США и дальше будут поддерживать ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 25 января, пообщался с главой Пентагона Ллойд Остином. Украинский министр пообещал "еще больше хороших новостей".

Об этом Резников написал в Twitter.

"Пообщался с Ллойд Остином. Обсудили результаты "Рамштайна" и последующую поддержку украинской армии, в том числе поставки танков и техническое обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей. Есть полное доверие и прочная поддержка", — написал Резников.

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, выступил с заявлением о поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

В ходе этого он объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

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Дата публикации
Просмотры
1600
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