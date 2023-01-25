Резников после разговора с главой Пентагона пообещал "еще больше хороших новостей"

США и дальше будут поддерживать ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников в среду, 25 января, пообщался с главой Пентагона Ллойд Остином. Украинский министр пообещал "еще больше хороших новостей".

Об этом Резников написал в Twitter.

"Пообщался с Ллойд Остином. Обсудили результаты "Рамштайна" и последующую поддержку украинской армии, в том числе поставки танков и техническое обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей. Есть полное доверие и прочная поддержка", — написал Резников.

Had call with @SecDef Lloyd James Austin III

Объявленный результаты #Ramstein 8, чотири strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, выступил с заявлением о поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

В ходе этого он объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

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