Им glad to welcome @KajsaOllongren and delegation in Kyiv. Ваши друзья охраняются со своими собственными глазами в алфавите металла на Khreschatyk.

Я отнесся к другим, чтобы поставить трофея Buk missile system в Хаге. Everyone should remember those responsible for the MH17! pic.twitter.com/ChG0PeFZBF