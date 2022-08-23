Резников предложил своей коллеге из Нидерландов трофейный российский "Бук"

Во время визита в Киев министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен глава Минобороны Украины сделал неожиданное предложение.

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Нидерландов выставить в Гааге трофейный ракетный комплекс "Бук" — такой же, каким в 2014 году российскими террористами был сбит над Донбассом авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17.

Об этом говорится в сообщении в Twitter украинского министра.

Резников сообщил о прибытии в столицу министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

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"Рад приветствовать делегацию Кайсы Оллонгрен и Нидерландов в Киеве. Наши друзья воочию видели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить трофейный ЗРК "Бук" России в Гааге. Все должны помнить виновных в MH17", — написал Резников.

Им glad to welcome @KajsaOllongren and delegation in Kyiv. Ваши друзья охраняются со своими собственными глазами в алфавите металла на Khreschatyk.

Я отнесся к другим, чтобы поставить трофея Buk missile system в Хаге. Everyone should remember those responsible for the MH17! pic.twitter.com/ChG0PeFZBF — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 22, 2022

Как известно, катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 в разгар боев на Донбассе. Авиалайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит, погибли 298 человек — все находившиеся на борту. По версии следствия, самолет был сбит пророссийскими боевиками.

Напомним, в июне 2022 года в Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по гибели пассажиров рейса MH17. Окончательное решение суд планирует принять в конце следующего года.

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