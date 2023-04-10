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Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину воевать с Россией

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1680
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Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину воевать с Россией

Фото: mediacenter.org.ua

Министр обороны подчеркнул, что иностранный легион готов открыть двери.

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.

Об этом Резников сказал на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, сообщает "Медиацентр Украина".

Министр обороны предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать работать в Украину.

"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне – ред.), иностранный легион готов открыть двери", – добавил Резников.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что для удачного контрнаступления ВСУ необходимо завоевать преимущество в воздухе, поэтому Украине очень нужны многоцелевые самолеты поколения 4+. Таковыми являются истребители F-16.

Игнат также информировал, что у Украины сейчас пять бригад истребителей СУ-27 и МИГ-29, однако нуждается в многоцелевых F-16, ведь даже полученные от союзников советские самолеты устарели.

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Дата публикации
Просмотры
1680
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