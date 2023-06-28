Резников призвал не делать выводов о "медленном контрнаступлении": "Вы все это увидите"

Украинский министр обороны Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении " Вооруженных сил. Он ведь не сводится только к деоккупации ряда населенных пунктов.

Об этом глава Минобороны сказал в интервью Financial Times.

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят", – сказал Резников.

Увольнение группы сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели не было "главным событием" в запланированном Киевом контрнаступлении.

Он призывает не придавать большого значения сообщениям СМИ о медленном продвижении украинских военных. По словам министра, основные резервы войск Украины, в частности, большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Резников подчеркнул, что мятеж главаря "Вагнера" Евгения Пригожина показал фундаментальную слабость режима диктатора РФ Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие "мятежи и беспорядки" ради успеха на поле боя.

По словам министра, украинская армия продолжает наносить тяжелые потери российским войскам, используя разрушение как инструмент, а "освобождение украинских земель как цель".

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил причины "медленного" контрнаступления Украины. Он подчеркнул, что проводит наступательные операции, чтобы вернуть часть этой территории, она сталкивается с обороной России, и россияне инвестировали в оборонные возможности.

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