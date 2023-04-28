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Резников прогнозирует хороший урожай подсолнечника, комментируя потери оккупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Резников прогнозирует хороший урожай подсолнечника, комментируя потери оккупантов

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя потери окупантов, прогнозирует хороший урожай подсолнечника / Фото: Associated Press

Глава Минобороны считает, что ликвидация значительного количества российских захватчиков - это уже хорошая новость с фронта.

На вопрос, когда ждать хороших новостей с фронта, министр обороны Украины Алексей Резников ответил известной с начала полномасштабного вторжения РФ шуткой о семечках, которыми погибшие российские захватчики засевают украинскую землю.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Резникова, положительные новости есть каждый день, поскольку огромное количество окупантов ликвидируется на фронте.

"Остаются как хорошая основа для того, чтобы семена прорастали, и подсолнечное масло потом кормило разные страны", — пошутил министр обороны.

Резников также напомнил о Бахмуте, который российские захватчики никак не могут захватить.

“Они [оккупанты] 8 месяцев ведут наступательную операцию только в одном маленьком узком месте фронта... Поэтому я считаю, что каждый день – это хорошая новость. Она нас приближает к победе", – добавил глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что о начале контрнаступления сразу станет известно из новостных сводок.

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Дата публикации
Просмотры
244
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