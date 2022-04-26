Резников прокомментировал историческую встречу в Рамштайне: "Настоящие друзья Украины"

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил представителей Базы Воздушных сил США в Рамштайне, которые подтвердили свою готовность помочь Украине в войне с Россией.

Об этом министр обороны написал на своей странице в соцсети.

"Знаменательная встреча с Базой Воздушных Сил США в Рамштайне. Настоящие друзья Украины, стоящие с нами, собрались вместе, чтобы поддержать нас в битве за свободу и демократию. Благодарен Министру обороны Ллойду Остину за его лидерство”, — отметил Алексей Резников.

Он также добавил, что на состоявшейся 26 апреля встрече собралось 40 представителей "отважных наций".

Со своей стороны представители Базы Воздушных сил США назвали встречу "исторической".

“Страны всего мира активизируются, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины. Сегодняшняя историческая встреча в Рамштайне подтвердила беспрецедентную сплоченность союзников и партнеров США в поддержке общего дела", — отметили в пресс-службе Базы Воздушных сил США.

Напомним, что за сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов, в том числе – три самолета.

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