Резников прокомментировал слухи о ликвидации Делимханова и рассказал, что ждет Россию

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал информацию о ликвидации ближайшего соратника Кадырова – Делимханова и отметил, что ему об этом ничего неизвестно. Он добавил, что его больше интересует распад России.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

Резников подчеркнул, что он не отслеживал ситуацию в отношении ближайшего соратника Кадырова Делимханова.

"Признаться, нет. Я уже был в поездке и не отслеживал эту тему. Я видел все то, что видели и вы в инфополе. Оно для меня не имеет никакого значения. Гораздо симпатичнее для меня выглядят внутренние разборки в России. Я глубоко убежден, что парад суверенитетов в России будет, и мы с вами его застанем, и вы будете об этом делать материалы, и вы вспомните нашу беседу. Российская Федерация в том виде, в котором она сейчас есть, перестанет существовать. Своя субъектность будет у Башкортостана, Татарстана, Дагестана и так далее. Империя развалится", - сказал он.

Напомним, в Сети появилась информация о якобы ликвидации в Запорожской области Адама Делимханова, которого называют личным "палачом" председателя Чечни.

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