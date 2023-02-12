Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином: о чем договаривались

Министр обороны Украины озвучил своему американскому коллеге приоритеты для следующего саммита в формате "Рамштайн".

В субботу, 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Во время разговора с главой Пентагона, которого украинский министр назвал своим "великим другом и другом Украины", главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на фронте и определили приоритеты перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" украинских союзников и партнеров в противостоянии российской агрессии.

“Соединенные Штаты непреклонно поддерживают Украину. Все это возможно благодаря нашим прозрачным и надежным отношениям. Спасибо США!” – написал Алексей Резников.

Напомним, во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поблагодарил за предоставление средств противовоздушной обороны, имеющих большое значение для защиты от массированных ракетных атак России.

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