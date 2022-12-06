Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона после очередной ракетной атаки РФ

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом министр сообщил у себя на странице Twitter.

Резников заявил, что во время разговора с американским коллегой он обсудил дальнейшие шаги, которые страны направят на усиление украинской ПВО. Резников сообщил, что его разговор с главой Министерства обороны США состоялся сразу после очередного массированного ракетного удара России по украинской гражданской инфраструктуре.

«Я хотел бы выразить глубокую признательность Ллойду Остину, который искренне переживает за ситуацию в Украине… Спасибо США за постоянную поддержку!» – написал министр обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 5 декабря Россия выпустила по Украине 70 ракет, большинство из которых удалось сбить.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны РФ сообщили о последствиях авиаударов по военным аэродромам Дягилево и Энгельс на территории России.

Новости ТСН 19:30 за 5 декабря 2022 года | Новости Украины

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