Резников рассказал, благодаря чему "изменилась философия" и Украина стала получать оружие

Партнеры не верили, что Украина может победить, а некоторые даже считали, что Украина упадет через 72 часа, о чем мечтали в генеральном штабе Кремля.

Когда украинцы показали свою не просто храбрость, а принципиальную позицию не сдавать свою землю, партнеры поняли, что они будут бороться до последнего.

Об этом во время телемарафона "Единые новости" сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"И главная вещь, которую они начинают понимать: усиление ими восточного фланга Европы действительно должно происходить с усилением Украины. Ведь именно мы стоим на той стене, которая защищает от орков весь цивилизованный мир... Украинская армия мощная и сильная, но она будет еще сильнее, если будет воевать современным оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, и танки, и бронетехника, и самолеты", — сказал он.

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По словам министра обороны, благодаря совместной работе на уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народных депутатов "изменилась философия" и Украина стала получать оружие от Соединенных штатов, от других партнеров, от Франции, в частности, артиллерию.

"И это принципиальное дело, потому что теперь мы можем наносить поражение не на 20 километров, например, а на 40",- резюмировал он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос, является ли оружие, которое поставляется или будет поставляться Украине оборонным или наступательным.

Международное сообщество поддерживает Украину, обсуждая поставки оружия и новые санкции против России

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