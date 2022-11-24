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Резников рассказал, что правительство еще одной страны ЕС согласилось тренировать украинских военных

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1278
Время на прочтение
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Резников рассказал, что правительство еще одной страны ЕС согласилось тренировать украинских военных

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Пророссийский президент Хорватии был против подготовки ВСУ в его государстве.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что правительство Хорватии согласилось тренировать украинских военных на своей территории.

Об этом он написал в Twitter.

"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", — написал министр обороны Украины.

Тренировки ВСУ за границей

Сейчас украинские военные проходят подготовку за границей. Наших защитников тренируют в Польше, Германии, Великобритании и других европейских государствах.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами, отказался от развертывания пунктов подготовки ВСУ в своей стране. Министр обороны Хорватии не согласен с позицией президента. Он отметил, чтобы начать миссию в Хорватии нужно две трети голосов парламента и эти голоса будут.

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Дата публикации
Просмотры
1278
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