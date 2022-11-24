Резников рассказал, что правительство еще одной страны ЕС согласилось тренировать украинских военных

Пророссийский президент Хорватии был против подготовки ВСУ в его государстве.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что правительство Хорватии согласилось тренировать украинских военных на своей территории.
Об этом он написал в Twitter.
"Правительство Хорватии приняло решение об обучении украинских военных в Хорватии. Современная, хорошо обученная армия с могущественными партнерами точно победит стаю российских убийц, мародеров и насильников", — написал министр обороны Украины.
Управление Croatia пришлось принять решение о переезде #UAarmy in .— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
А современная, хорошо-тренировавшаяся армия с энергичными партнёрами будет определенно пострадать в пакете российских murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Марио Банозич для вашего поддержания!
Тренировки ВСУ за границей
Сейчас украинские военные проходят подготовку за границей. Наших защитников тренируют в Польше, Германии, Великобритании и других европейских государствах.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами, отказался от развертывания пунктов подготовки ВСУ в своей стране. Министр обороны Хорватии не согласен с позицией президента. Он отметил, чтобы начать миссию в Хорватии нужно две трети голосов парламента и эти голоса будут.
Читайте также:
- Какое оружие Турция поставляет Украине: военные аналитики перечислили БПЛА, бронетранспортеры и ракеты
- Запасы иссякают: НАТО планирует нарастить производство оружия для помощи Украине
- Подоляк рассказал, какое оружие необходимо Украине, чтобы приблизить победу