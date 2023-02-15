Резников рассказал, хватит ли боеприпасов для отражения нового наступления россиян

Министр обороны Алексей Резников рассказал, достаточно ли боеприпасов у Украины для отражения российского наступления.

У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление оккупантов. Новые поставки обсуждались во время девятого "Рамштайна".

Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал агентству "Укринформ".

По его словам, в Украину давно организовали поставки боеприпасов от стран НАТО как военно-техническую помощь. Кроме того, были заключены контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность такой поставки.

"Поэтому поставки есть и поставки будут", — подчеркнул Резников.

Он добавил, что во время войны всегда чего-то не хватает, но нельзя сказать, что ситуация критическая.

"Говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступление, – нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня (14 февраля — ред.) также говорили на заседании Рамштайна", — отметил Резников.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников поделился итогами заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, он "очень доволен" результатами.

Он добавил, что в течение второго дня переговоров, 15 февраля, акцентируют внимание на танках для Украины.

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