Резников рассказал, хватит ли боеприпасов для отражения нового наступления россиян

Министр обороны Алексей Резников рассказал, достаточно ли боеприпасов у Украины для отражения российского наступления.
У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление оккупантов. Новые поставки обсуждались во время девятого "Рамштайна".
Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал агентству "Укринформ".
По его словам, в Украину давно организовали поставки боеприпасов от стран НАТО как военно-техническую помощь. Кроме того, были заключены контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность такой поставки.
"Поэтому поставки есть и поставки будут", — подчеркнул Резников.
Он добавил, что во время войны всегда чего-то не хватает, но нельзя сказать, что ситуация критическая.
"Говорить, что ситуация критическая и нам не хватит для того, чтобы отразить наступление, – нельзя. Мы готовы к отражению наступления. Но чем больше будет боеприпасов – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня (14 февраля — ред.) также говорили на заседании Рамштайна", — отметил Резников.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников поделился итогами заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, он "очень доволен" результатами.
Он добавил, что в течение второго дня переговоров, 15 февраля, акцентируют внимание на танках для Украины.
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