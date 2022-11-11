Резников рассказал, как изменилась тактика оккупантов после назначения Суровикина

Также Резников заметил, что российская армия при Суровикине стала более дисциплинированной.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как изменилась тактика российской армии после назначения руководителем оккупационной группировкой войск Сергея Суровикина.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

Резников обвинил Суровикина в реализации "доктрины террористов" – интенсивных бомбардировках мирного населения и критической инфраструктуры.

На вопрос, изменилась ли тактика Москвы при Суровикине, Резников сказал:

"Да он изменил, потому что использует тактику терроризма против мирного населения и объектов инфраструктуры, используя крылатые ракеты и беспилотники, специальные иранские дроны-камикадзе".

"В Украину не отправляют одну-две ракеты, как раньше, а используют 40 в день, а потом ждут – и снова", – сказал глава Минобороны.

Также министр сказал, что российская армия после назначения в октябре генерала Сергея Суровикина стала более дисциплинированной.

Что известно о Сергее Суровикине

Генерала Сергея Суровикина Министерство обороны РФ назначили "командующим объединенной группировкой войск в Украине" 8 октября.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность на новой должности.

18 октября Суровикин впервые появился на публике и признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". и нуждается в "сложных решениях". В своем выступлении он едва справился с суфлером.

9 ноября Суровикин предложил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу отвести оккупационные войска с правобережья Херсонщины и покинуть Херсон. Шойгу согласился и приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.