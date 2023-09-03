Резников рассказал, какое количество оружия выдали в Киеве в начале полномасштабного вторжения

Резников отмечает, что людям, бравшим на себя ответственность в начале вторжения, сейчас ставят немало претензий.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Киеве за двое суток издали 21 тысячу автоматов Калашников. Речь идет о людях, которые согласились идти в ТРО.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу".

"А теперь просто вдумайтесь: если бы мы шли по бумажкам, процедурам – это было бы невозможным. Что мы имеем сегодня, когда враг далеко от Киева? Уже представители правоохранительных органов задают вопрос тем, кто выдавал оружие: на каком основании вы выдали автоматы? Зачем вы это делали? Правоохранительные органы", — отмечает Резников.

По его словам, люди, которые принимали решения и брали на себя ответственность, тогда были героями, а сейчас к ним уже есть вопросы.

Также читайте Резников назвал сумму помощи от западных партнеров с начала полномасштабной войны

"А те же ребята, которых сейчас спрашивают, они под пулями, под обстрелами везли оружие и в другие города, в Николаев, например. Спросите Виталия Кима. Он четко скажет: "Если бы мне из Киева не привезли автоматы и я бы их не раздал гражданскому населению, которое зашло в ТРО, мы бы не удержали Николаев. Если бы мы не удержали Николаев – они бы пошли в Одессу, и Одесса, и Черное море были бы уже заблокированы. И была бы другая картина", — подчеркивает он.

Отметим, министр обороны Алексей Резников назвал три вещи, которые будут определяющими при принятии решения о приглашении Украины в НАТО.

Также, по его словам, с начала полномасштабного вторжения западные партнеры предоставили Украине около 100 миллиардов долларов в виде военной помощи: вооружения, техники, боеприпасов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.