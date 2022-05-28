Резников рассказал, какое современное вооружение от партнеров уже уничтожает оккупантов на фронте

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70 и САУ CAESAR. Кроме того, в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

Министр также отметил, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Кроме того, Украина получила еще более 100 американских БПЛА разных типов.

Об этом Резников сообщил в своем Facebook.

По словам главы Минобороны, Украина уже получила больше вооружение, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных нам стран. И это количество будет расти.

"За последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", — говорит Резников.

Министр поблагодарил всех международных коллег Украины за сотрудничество, однако подчеркнул, что "удар держит не оружие — а люди".

"Мы видели примеры, когда оружие и современная техника не помогало, если люди не хотели сражаться за свою страну. В то же время, украинская армия продемонстрировала массовый героизм в сочетании с высоким профессионализмом, а весь украинский народ – выдающуюся устойчивость", — написал Резников.

Отметим, что Белый дом одобрил поставки реактивных систем залпового огня большой дальности M31 GMLRS Украине — вооружение включат в следующий пакет американской военной помощи. Ожидается, что РСЗО помогут Вооруженным Силам Украины в боях на Донбассе.

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