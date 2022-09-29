Резников рассказал о результатах работы спутника, приобретенного Фондом Притулы за средства украинцев

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах работы и помощи ВСУ "народного" спутника, который Фонд Сергея Притулы летом приобрел за деньги, которые украинцы собирали на Bayraktar.

Об этом глава Минобороны написал 29 сентября на своей странице в Facebook.

В частности, он отметил, что ожидания от пользования спутником для качественного повышения способностей ВСУ полностью оправдались. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

"По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников, а координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также возле Новоселовки Донецкой области", — отметил министр и добавил, что только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками.

Резников также назвал преимущества, предоставляемые спутниками ICEYE. Среди которых, в частности, во-первых, возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR, особенно актуальные осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег, во-вторых, мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке. И в-третьих, скорость поступления сведений от аналитиков в боевые подразделения.

Напомним, украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных Байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. А за оставшиеся 600 миллионов гривен благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставил доступ к базе данных спутниковых снимков компании Eceye более чем на год, что позволяет военным планировать оперативные операции.

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