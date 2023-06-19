Резников рассказал о своем обещании главе Пентагона по поводу празднования в освобожденном Крыму

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что он пообещал Ллойду Остину в 2024 году пригласить министров обороны стран-союзниц на свою вечеринку по случаю дня рождения, которая состоится в освобожденном Крыму.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"ННу, во-первых, я жене обещал! Она говорит: "Смотри, роспись – это не свадьба!" К тому же у нас были на свадьбе друзья, тот же Паша Казарин, крымчанин, поэтому у нас и перед ними уже обязательства есть, что мы это сделаем в Крыму. Но у нас еще есть дискуссия – это Ялта или Феодосия, нужно выбрать место. Но это будет что-то красивое, с видом, может быть, на Аю-Даг. У меня есть какие-то детские воспоминания, я в "Артеке" был в свое время, когда был школьником. Поэтому да, мы будем праздновать там", — сказал он.

Резников добавил, что он пообещал главе Пентагона, что в следующем году пригласит министров обороны стран-союзниц на празднование в Крым.

"Я вам скажу, вчера Ллойд Остин, уже прощаясь, загодя поздравил меня с наступающим скорым моим днем рождения. Говорит: "Мы все, присутствующие здесь министры обороны, желаем всего хорошего. Но ты же должен понимать, что ты всех министров должен пригласить на ужин". Я говорю: "Принимается". Поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму.​", — отметил украинский министр.

Он надеется, что 18 июня 2024 года в Крыму будет ужин министров обороны стран – западных партнеров Украины.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал мнение, что Россия контролирует небо на тех участках фронта, где происходит наступление ВСУ.

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