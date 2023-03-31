Резников рассказал послам ЕС, что нужно Украине для эффективного контрнаступления

Резников проинформировал европейских лидеров о текущем состоянии ситуации на передовом, в частности, на северном, восточном и южном направлениях.

Министр обороны Украины Алексей Резников, 30 марта, во время встречи с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности подчеркнул, что ВСУ для контрнаступления необходима тяжелая техника и подготовка резервов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Резников проинформировал европейских лидеров о текущем состоянии ситуации на передовой, в частности, на северном, восточном и южном направлениях.

"Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы", — сказал Резников.

Кроме того, он напомнил, что Украина заинтересована в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата к коллективным учениям подразделений бригадного уровня.

"Я лично убедился, что у украинских защитников и защитниц высокий боевой дух. С уверенностью говорю, что наши ребята готовы продолжать борьбу за Украину", — добавил министр обороны.

По его словам, сегодня вопросу поставки оружия и его учета уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ.

Резников выразил надежду, что Вильнюсский саммит НАТО засвидетельствует, что Украина является не только надежным партнером Альянса, но и страной, хорошо изучившей российского агрессора и умеющей воевать против него. После всех 27 стран-членов ЕС впервые за 400 дней полномасштабной войны посетили. Украина.

Отметим, что в украинские разведке анонсированное зимой "большое наступление" россиян назвали "пшиком". Оккупанты агрессорки РФ оказались неспособными к этому.

Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному контрнаступлению на фоне увеличения поставок тяжелой западной техники, в частности танков Leopard и Challenger.

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