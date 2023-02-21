Резников рассказал, сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления

Ожидается, что Украина готовится к новому контрнаступлению.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сначала Украина будет бороться за полсотни самолетов.
Об этом пишет "Бабель".
"Я бы сказал так: чем больше дадут, мы все заберем. Самолеты же не летают по одному, все зависит от задачи",
– сказал Резников.
Он подчеркнул, что, прежде всего, следует говорить о реалистическом плане.
"Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом – за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10 – 15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность",
– добавил Резников.
По словам министра, у Франции есть свои истребители Mirage – поколение, аналогичное нашим МиГам. А еще они совершили новый современный Rafale.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в начале широкомасштабной войны украинское командование сформировало список из 7 видов оружия, необходимое для освобождения Украины от оккупантов.
В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет означать пересечение "красной линии".
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