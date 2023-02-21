Резников рассказал, сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сначала Украина будет бороться за полсотни самолетов.

Об этом пишет "Бабель".

"Я бы сказал так: чем больше дадут, мы все заберем. Самолеты же не летают по одному, все зависит от задачи",

– сказал Резников.

Он подчеркнул, что, прежде всего, следует говорить о реалистическом плане.

"Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом – за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10 – 15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность",

– добавил Резников.

По словам министра, у Франции есть свои истребители Mirage – поколение, аналогичное нашим МиГам. А еще они совершили новый современный Rafale.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в начале широкомасштабной войны украинское командование сформировало список из 7 видов оружия, необходимое для освобождения Украины от оккупантов.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет означать пересечение "красной линии".

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