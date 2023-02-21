Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Резников рассказал, сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Резников рассказал, сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления

Фото: Getty Images

Ожидается, что Украина готовится к новому контрнаступлению.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что сначала Украина будет бороться за полсотни самолетов.

Об этом пишет "Бабель".

"Я бы сказал так: чем больше дадут, мы все заберем. Самолеты же не летают по одному, все зависит от задачи",
– сказал Резников.

Он подчеркнул, что, прежде всего, следует говорить о реалистическом плане.

"Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом – за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10 – 15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность",
– добавил Резников.

По словам министра, у Франции есть свои истребители Mirage – поколение, аналогичное нашим МиГам. А еще они совершили новый современный Rafale.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в начале широкомасштабной войны украинское командование сформировало список из 7   видов оружия, необходимое для освобождения Украины от оккупантов.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель   заявил, если Китай пришлет оружие России, для Европейского Союза это будет означать пересечение "красной линии".

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
818
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация