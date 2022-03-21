Резников: РФ собирает наемников по всему миру и пытается толкнуть в войну белорусские войска

Резников: РФ собирает наемников по всему миру и пытается толкнуть в войну белорусские войска

По его словам, Рося имеет гораздо больше потерь, чем признает официально.

Российская Федерация собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска.

Об этом заявил в своем обращении 21 марта министр обороны Украины Алексей Резников.

"Позиция нашей армии очень четкая. Все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли неоднократно", — заметил министр.

По словам Резникова, в течение 25 дней войны в российских регионах похоронили гораздо больше военных, чем официально признали свои потери.

"В кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ложь им уже не помогает, а правда пугает. Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными" ", вместе с их руководителями", — подчеркнул глава Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Украина сбила почти сто самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин армии Российской Федерации.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

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