Резников сделал заявление о "наступлении" на Донбассе и запугивании жителей ОРДЛО

Резников сделал заявление о "наступлении" на Донбассе и запугивании жителей ОРДЛО

Министр обороны призвал не верить российским "фейкам"

В пятницу, 18 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о распространении дезинформации представителями оккупационных властей на территории ОРДЛО, которой пророссийские боевики пытаются запугать местных жителей.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Минобороны.

"Совершая обстрелы украинских учебных заведений и жилья мирных жителей, российские наемники одновременно распространяют сведения о якобы подготовке наступления Вооруженных Сил Украины на временно оккупированные территории. Это дезинформация", — сообщил Алексей Резников.

Министр обороны заверил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

“Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил носят исключительно оборонительный характер. Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта”, — заверил он.

Глава оборонного ведомства напомнил, как вчера российская пропаганда распространяла откровенную ложь об обстрелах Станицы Луганской, которую пришлось опровергать, а также о сегодняшнем фейке о "диверсионных группах", которые якобы собирались устроить химическую атаку в Горловке, а сами обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье.

“Это то, о чем неоднократно предупреждали мы и наши партнеры – российская сторона готовит разные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления. Это проявление информационной войны”, — отметил министр, призвав жителей ОРДЛО не верить фейкам и не бояться.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

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