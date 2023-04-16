Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Резников сделал заявление по поводу потерь украинских военных на войне

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1853
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Резников сделал заявление по поводу потерь украинских военных на войне

Фото: Associated Press

По словам Резникова, потери Украины критически меньше российских.

Министр обороны Алексей Резников сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что украинские потери в войне меньше количества жертв февральского землетрясения в Турции.

Такое заявление Резников сделал в интервью испанской газете La Razon.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал он. он.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что главная задача для украинского военного командования – сохранить жизнь солдат. В то время как Россия использует своих как пушечное мясо.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте ежедневно Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки — членов "Группы Вагнера", наемников и бывших преступников. Это варварство", — заявил министр.

Напомним. накануне министр обороны Украины Алексей Резников   очертил пять фундаментальных принципов, на которых должна базироваться безопасность как Черноморского региона, так и в более широком контексте.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1853
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация