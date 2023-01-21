Резников сообщил о подготовке к возможному новому нападению России весной

Министр заверил, что в этом вопросе Украина с партнерами – "на одной странице".

Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Министр отметил, что партнерам государства известно о его подготовке.

"Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся, мы, конечно, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – рассказал Резников.

Он также сообщил, что украинские военные в США уже начали обучаться управлению системами ПВО Patriot. Министр подчеркнул, что бойцы должны завершить это обучение "радикально скорей" по сравнению со стандартными сроками.

"Нам главное, чтобы их (Patriot – ред.) предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения нашествия, условно говоря, в начале весны этого года", – добавил Резников.

Новое наступление РФ: что известно

Еще в декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия собирает до 200 тыс. военных для нового наступления на Украину. Это может произойти в январе-феврале или весной. Генерал не сомневается, что враг попытается повторить атаку на Киев.

Резников ранее высказал мнение, что это наступление можно ожидать с оккупированных россиянами территорий на юге и востоке Украины. В то же время, вторжение с территории Беларуси он оценивает как маловероятное.

Заметим, в Пентагоне на 20 января информировали, что не видят появления новых наступательных группировок врага.

Добавим, что военный эксперт Олег Жданов сообщил о сомнениях в том, что на март в России будет готова группировка в 200 тыс. для проведения наступательной операции.

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