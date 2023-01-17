Резников сообщил, сколько времени понадобится для обучения украинских военных пользованию ЗРК Patriot

Иностранные партнеры, а именно США планируют научить украинских военных пользоваться ЗРК Patriot за 10 недель.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он также отметил, что успехи ВСУ на поле боя были бы невозможны без существенной помощи иностранных партнеров.

"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, — минимальна. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", — сказал Резников.

Он выразил мнение, что 2023 станет для Украины победным.

Напомним, что перед визитом в США премьер-министр Нидерландов обсудил вопрос усиления украинской ПВО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЗРК Patriot: что известно о передаче систем Украине

В конце декабря 2022 г. президент США Джо Байден объявил о передаче ей ЗРК Patriot Украине для защиты от атак россиян. Это произошло в рамках очередного пакета военной помощи США.

В январе 2023 года глава США говорил с немецким канцлером, чтобы Германия присоединилась к США в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.

Также стало известно, что Нидерланды передадут Украине систему Patriot.