Резников указал на интересную деталь в действиях оккупантов накануне контрнаступления ВСУ: "Они уже проиграли"

Резников считает, что оккупанты переходят с наступления к обороне.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россияне сейчас переходят к обороне, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Об этом он заявил на брифинге в Одессе 14 марта.

Резников отметил, что россияне начали строить фортификационные укрепления даже во временно оккупированном Крыму.

"Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Если они в своей специальной операции уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", — заявил глава Министерства обороны Украины.

Напомним, Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ может начаться без западных самолетов, однако их наличие могло бы усилить нашу систему ПВО.

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